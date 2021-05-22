Что стоит за новыми санкциями против "Северного потока - 2"

США продолжают оказывать давление на участников проекта

США ввели новые санкции в связи с "Северным потоком - 2", нацеленные против российских судов и компаний. Борьба вокруг строительства трубопровода только усиливается, констатировали в Германии. Действия США идут вразрез с экономическими интересами Берлина, которому крайне выгодно завершение проекта. Вашингтон объясняет ограничения заботой об энергетической безопасности Европы.

Под ограничения в итоге попали две компании и 13 судов. В отношении оператора проекта санкций вводить не стали. Нет в стоп-листе и исполнительного директора Маттиаса Варнига. Депутаты бундестага подчеркивают, что США поняли: на первом месте должно быть трансатлантическое партнёрство, а не политические амбиции.

Впрочем, происходящее напоминает скорее политическую агонию. Представитель Белого дома Джен Псаки нехотя признала: остановить строительство газопровода на этом этапе уже практически невозможно. Но ставить палки в колёса не перестанут, сообщает "ТВ Центр".

О том, что отношение американского истеблишмента к российско-немецкому проекту не меняется, прямым текстом говорит и немецкая пресса. Ограничения США всегда были нацелены как раз против поставщиков услуги, а не против самого газопровода.

Такой политический ход конём Вашингтона понимают в Кремле. Любые заявления Белого дома в преддверии возможной встречи двух лидеров будут рассматриваться и анализироваться со всей детальностью. Об очередном списке санкций говорили и в Госдуме. "Никакого отношения предложенные сенаторами США санкции к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют. Очевидно, что выдвинувшие инициативу сенаторы лоббируют интересы американских энергетических корпораций, мечтающих захватить европейский рынок", - заявил депутат Сергей Железняк.

Тем временем в Палату представителей и Сенат Конгресса за помощью обратились украинские депутаты. Верховная Рада в очередной раз призвала большого брата навести порядок, заявив, что Россия использует энергетику как инструмент гибридной войны, ведь на кону безопасность всего европейского континента.

Однако Киев вновь пытается преследовать свои цели. Если бы "Северный поток – 2" прекратил своё существование, Украина смогла бы стать страной-хабом и организовать у себя комплекс подземных газохранилищ. Но не вышло. Призрачные шансы превратиться в сильную европейскую державу в прямом смысле утекли в трубу.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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