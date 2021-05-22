Вассерман поздравил победителей интеллектуального турнира

Онлайн-соревнования прошли в столичном районе Гольяново

У кого выше "Индекс Вассермана" выяснили жители московского района Гольяново. Они приняли участие в интеллектуальном турнире, который организовала Академия известного российского эрудита и публициста Анатолия Вассермана.

На сайте пожилые люди испытали себя в развивающих играх выполнили тесты на логику и эрудицию. Задания помогают пенсионерам не терять остроту ума и расширять кругозор. Самому младшему участнику турнира - 83 года. Победителей поздравил лично Анатолий Вассерман, сообщает "ТВ Центр".

"Интеллект слишком многогранен, чтобы можно было его оценить каким-то одним числом. На мой взгляд, гораздо важнее, что этот индекс подсчитывается по ходу решения множества задач, а эти задачи в той или иной мере обеспечивают интеллектуальное развитие", - сказал эрудит.

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