В Крыму нашли артефакты бронзового века

Учёные займутся их изучением

Под Севастополем археологи обнаружили уникальные захоронения, которые относятся к древнеримской эпохе, а также фрагменты поселения бронзового века. Артефакты, которым почти четыре тысячи лет, помогут лучше изучить историю полуострова.

Археологи предполагали обнаружить могильник римской эпохи. По крайней мере, так это место отметили на картах в 1991 году. Но под слоем глины скрывалось поселение бронзового века Дездар-Дере. Примерно четыре тысячи лет назад за горой Кора-Оба и Загайтанской скалой находились плодородные пастбища, сюда приводили пасти скот. Поселение располагалось здесь два-три месяца, до тех пор, пока животные не выедали всю растительность. Затем кочевники перемещались, но потом возвращались на эти места. И так порядка 10-15 раз.

Жители этих мест занимались сельским хозяйством и полностью обеспечивали себя орудиями труда. Из кремня делали наконечники стрел, топоры, жернова для зерна и ножи. Учёные говорят, по сути это поселение со своей каменной индустрией и гончарным производством – уникальное для России. Всего найдено более трёх с половиной тысяч фрагментов. В основном - предметы быта и керамика с лепным орнаментом.

Ещё одна находка в зоне строительства трассы – крупнейший могильник римской эпохи Киль-Дере. Здесь представители варварских племён хоронили знатных особ. Из четырех сотен погребений сохранились лишь 30, остальные разграблены.

В скрытых некрополях ученые обнаружили более двух тысяч предметов. Римские монеты, кулоны в виде фигурок человека и украшения тонкой работы. Все находки передадут в Музей-заповедник Херсонес Таврический, а уже в сентябре их покажут на выставке.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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