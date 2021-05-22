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В Крыму нашли артефакты бронзового века

13:01
  • суббота
  • 22 мая 2021

Учёные займутся их изучением

Под Севастополем археологи обнаружили уникальные захоронения, которые относятся к древнеримской эпохе, а также фрагменты поселения бронзового века. Артефакты, которым почти четыре тысячи лет, помогут лучше изучить историю полуострова.
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Археологи предполагали обнаружить могильник римской эпохи. По крайней мере, так это место отметили на картах в 1991 году. Но под слоем глины скрывалось поселение бронзового века Дездар-Дере. Примерно четыре тысячи лет назад за горой Кора-Оба и Загайтанской скалой находились плодородные пастбища, сюда приводили пасти скот. Поселение располагалось здесь два-три месяца, до тех пор, пока животные не выедали всю растительность. Затем кочевники перемещались, но потом возвращались на эти места. И так порядка 10-15 раз.

Жители этих мест занимались сельским хозяйством и полностью обеспечивали себя орудиями труда. Из кремня делали наконечники стрел, топоры, жернова для зерна и ножи. Учёные говорят, по сути это поселение со своей каменной индустрией и гончарным производством – уникальное для России. Всего найдено более трёх с половиной тысяч фрагментов. В основном - предметы быта и керамика с лепным орнаментом.

Ещё одна находка в зоне строительства трассы – крупнейший могильник римской эпохи Киль-Дере. Здесь представители варварских племён хоронили знатных особ. Из четырех сотен погребений сохранились лишь 30, остальные разграблены.

В скрытых некрополях ученые обнаружили более двух тысяч предметов. Римские монеты, кулоны в виде фигурок человека и украшения тонкой работы. Все находки передадут в Музей-заповедник Херсонес Таврический, а уже в сентябре их покажут на выставке.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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