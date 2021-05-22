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В Европе снова снимают коронавирусные ограничения

13:27
  • суббота
  • 22 мая 2021

Помогла вакцинация

В Италии политики призывают привить российским препаратом жителей регионов, которые граничат с Сан-Марино, где уже одобрен "Спутник V".
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В ближайшие дни комендантский час и масочный режим в общественных местах отменят в Венгрии. Улучшить эпидемическую ситуацию там тоже помогла вакцинация, в том числе, российским препаратом.

В Мексике снижается темп распространения коронавируса. Там постепенно смягчают ограничения. В большинстве штатов уже 24 мая откроются офисы, музеи и кинотеатры. Всё - благодаря вакцинации. Из России в страну доставили уже несколько партий "Спутника V", сообщает "ТВ Центр".

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