Российских дачников напугали новым запретом

Оказалось, что не всё так страшно

Российских дачников ввёл в ступор новый запрет. Согласно нормам СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", семена петрушки кудрявой считаются опасными. Многие садоводы подумали, что теперь им нельзя выращивать это растение на своих участках.

В интервью "Прайм" запрет прокомментировал правозащитник Евгений Корчаго. По его заверениям, сама петрушка под запрет не попадает, поэтому выращивание и употребление зелени абсолютно законно.

"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло", - пояснил он. Речь идёт о наркотическом препарате, за изготовление которого предусмотрена уголовная ответственность.

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