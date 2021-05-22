Мишустин рассказал о популярности российских цифровых разработок в мире

Мы их экспортируем

Доступность знаний определяет успех и конкурентоспособность каждого человека и страны в целом. С такими словами Владимир Путин обратился к участникам марафона "Новое знание". Форум проходит в восьми российских городах, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня, 22 мая перед его участниками выступил Михаил Мишустин. Глава российского правительства отметил, что один из важнейших критериев успеха в современном мире - обладание точными данными. А качественные знания позволяют решать самые сложные задачи.

Премьер подчеркнул, что важно узнавать о новых технологиях раньше других и привёл в пример уникальный опыт внедрения цифровых систем в нашей стране.

"Сейчас многие страны обращаются к России с просьбой помочь им построить аналогичные системы администрирования, мы занимаемся экспортом. Все успешные решения рождаются на стыке использования новых технологий. Успеха достигает тот, кто раньше узнаёт об их существовании, понимает, как они работают, а главное - придумает как их объединить и использовать для того, чтобы создать более удобный продукт для людей", - сказал глава правительства.

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