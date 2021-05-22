В Москве возводят храм в честь Петра и Февронии

Его строят на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы возводится храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Состоялась торжественная закладка камня в основание здания.

Церемонию провёл архиепископ Егорьевский Матфей. Кирпичный храм строится по индивидуальному проекту и рассчитан на 500 прихожан, сообщает "ТВ Центр".

Его выполнят в традициях новгородской и псковской архитектуры. Церковь расположена в живописном районе столицы рядом с природным заказником и рекой.

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