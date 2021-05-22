Старшеклассников пригласили на акцию "Добрая суббота"

Она проходит в рамках конкурса "Большая перемена"

Акцию "Добрая суббота" провели в рамках конкурса "Большая перемена". Это - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В "Доброй субботе" - участвуют старшеклассники из разных регионов нашей страны. Они снимают видео, в которых рассказывают об истории школы, учениках, педагогах и выдающихся выпускниках.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо опубликовать ролик в сообществе "Большой перемены" "ВКонтакте", а также на своей странице в социальных сетях, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram