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Старшеклассников пригласили на акцию "Добрая суббота"

15:28
  • суббота
  • 22 мая 2021

Она проходит в рамках конкурса "Большая перемена"

Акцию "Добрая суббота" провели в рамках конкурса "Большая перемена". Это - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Участников акции "Большая перемена" попросили помочь библиотекам

В "Доброй субботе" - участвуют старшеклассники из разных регионов нашей страны. Они снимают видео, в которых рассказывают об истории школы, учениках, педагогах и выдающихся выпускниках.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо опубликовать ролик в сообществе "Большой перемены" "ВКонтакте", а также на своей странице в социальных сетях, сообщает "ТВ Центр".

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