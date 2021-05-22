ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве дети с родителями пришли на "Мама Форум"

15:37
  • суббота
  • 22 мая 2021

Они приняли участие в спортивных состязаниях

В Москве прошёл "Мама Форум" - спортивно-развлекательный праздник для всей семьи. На сцену вышли солисты детского хора "Великан". А родители и дети поучаствовали в соревнованиях "Мама, папа, я - спортивная семья".
Евгений Нифантьев наградил школьников Южного округа за добрые дела

Кроме того, в рамках форума известная журналистка Тутта Ларсен прочитала лекцию об осознанном родительстве. С участниками встречи пообщался и член Общественной палаты Евгений Нифантьев, сообщает "ТВ Центр".

"Этот праздник мы организовали для семей с детьми, чтобы люди хоть на несколько часов оторвались от своих телефонов, пообщались, посоревновались и весело провели время. Я очень надеюсь, что сегодня многим удастся сдружиться", - сказал Нифантьев.

Напомним, что недавно Евгений Нифантьев выступил с инициативой за пять лет построить в Москве сто бассейнов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мама-форум
Мама-форум
Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.