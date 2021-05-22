В Москве дети с родителями пришли на "Мама Форум"

Они приняли участие в спортивных состязаниях

В Москве прошёл "Мама Форум" - спортивно-развлекательный праздник для всей семьи. На сцену вышли солисты детского хора "Великан". А родители и дети поучаствовали в соревнованиях "Мама, папа, я - спортивная семья".

Кроме того, в рамках форума известная журналистка Тутта Ларсен прочитала лекцию об осознанном родительстве. С участниками встречи пообщался и член Общественной палаты Евгений Нифантьев, сообщает "ТВ Центр".

"Этот праздник мы организовали для семей с детьми, чтобы люди хоть на несколько часов оторвались от своих телефонов, пообщались, посоревновались и весело провели время. Я очень надеюсь, что сегодня многим удастся сдружиться", - сказал Нифантьев.

Напомним, что недавно Евгений Нифантьев выступил с инициативой за пять лет построить в Москве сто бассейнов.

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