Светлана Разворотнева: Путёвки для детей должны быть бесплатными

В Москве необходимо расширить социальную поддержку

Детские путёвки в Москве должны стать бесплатными. Такой стандарт социальной поддержки предлагает ввести правозащитница Светлана Разворотнева. Свою позицию она озвучила на конференции "Семья – основа государства. Роль церкви и общественных организаций в развитии национального проекта "Демография"".

Также, по мнению Разворотневой, необходимо сделать так, чтобы в каждом московском районе работали бесплатные спортивно-досуговые центры и бассейны, а в школах снова была бы бесплатная продлёнка.

Правозащитница напомнила о необходимости улучшения жилищных условий семей с детьми и поддержания их финансового благополучия. Для этого надо ввести субсидии на социальный найм.

От всех этих мер напрямую зависит улучшение демографической ситуации в России, уверена Светлана Разворотнева.

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