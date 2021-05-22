ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Светлана Разворотнева: Путёвки для детей должны быть бесплатными

13:00
  • суббота
  • 22 мая 2021

В Москве необходимо расширить социальную поддержку

Детские путёвки в Москве должны стать бесплатными. Такой стандарт социальной поддержки предлагает ввести правозащитница Светлана Разворотнева. Свою позицию она озвучила на конференции "Семья – основа государства. Роль церкви и общественных организаций в развитии национального проекта "Демография"".
Светлана Разворотнева: Москва должна предусмотреть создание своей системы поддержки семьи

Также, по мнению Разворотневой, необходимо сделать так, чтобы в каждом московском районе работали бесплатные спортивно-досуговые центры и бассейны, а в школах снова была бы бесплатная продлёнка.

Правозащитница напомнила о необходимости улучшения жилищных условий семей с детьми и поддержания их финансового благополучия. Для этого надо ввести субсидии на социальный найм.

От всех этих мер напрямую зависит улучшение демографической ситуации в России, уверена Светлана Разворотнева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дети на отдыхе
Дети на отдыхе
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.