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Лётчик-космонавт Романенко и депутат МГД Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы ЮЗАО

13:36
  • суббота
  • 22 мая 2021

Парламентарии поговорили с местными жителями

Лётчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа Москвы.
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На специально организованном вебинаре шла речь об отсутствии дорог внутри квартала, где расположен жилой комплекс "Гринада" в Южном Бутове. Также обсуждалось строительство выезда на МКАД со стороны Ясенева и установка шумозащитных экранов на кольцевой дороге.

Говорили депутаты и о необходимости развития общественного транспорта. Местных жителей интересовал вопросы - когда откроют станцию метро "Зюзино" и когда снесут торговый центр "Принц Плаза" у метро "Тёплый Стан". Из-за него в районе образуются огромные пробки, которые создают таксисты.

"Не раз выезжал на это место с сотрудниками ГИБДД. И так просто эту ситуацию не решить. Пока идет рейд - удаётся наладить там движение, как только все разъезжаются, таксисты возвращаются. Ну и снести торговый центр, конечно, уже невозможно", - объяснил Александр Семенников.

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