Учёный-химик Александр Мажуга назвал альтернативу пластиковой упаковке

От неё нужно избавляться

Ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга предложил переходить на безопасный пластик. К примеру, службы доставки и предприятия сферы услуг могут использовать биоразлагаемый пластик из целлюлозы или крахмала.

Для этого государству необходимо поддержать производителей экологически безопасной упаковки, считает учёный. По его словам, сейчас пластиковую упаковку, которая разлагается десятилетиями, активно используют магазины, предприятия общепита и службы доставки. За время пандемии спрос на пластик вырос примерно на четверть.

"Мы как университет, который пропагандирует зелёную химию и зелёный образ жизни, понимаем, что полиэтиленовая, полипропиленовая упаковка, а также другие виды полимеров разлагаются чрезвычайно долго – 100 лет", - отметил Мажуга.

Он уверен, что свой вклад в разработку новых материалов и в развитие вторичного производства внесут российские учёные.

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