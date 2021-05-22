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Учёный-химик Александр Мажуга назвал альтернативу пластиковой упаковке

14:21
  • суббота
  • 22 мая 2021

От неё нужно избавляться

Ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга предложил переходить на безопасный пластик. К примеру, службы доставки и предприятия сферы услуг могут использовать биоразлагаемый пластик из целлюлозы или крахмала.
Ректор РХТУ Мажуга назвал три условия для сближения науки и бизнеса

Для этого государству необходимо поддержать производителей экологически безопасной упаковки, считает учёный. По его словам, сейчас пластиковую упаковку, которая разлагается десятилетиями, активно используют магазины, предприятия общепита и службы доставки. За время пандемии спрос на пластик вырос примерно на четверть.

"Мы как университет, который пропагандирует зелёную химию и зелёный образ жизни, понимаем, что полиэтиленовая, полипропиленовая упаковка, а также другие виды полимеров разлагаются чрезвычайно долго – 100 лет", - отметил Мажуга.

Он уверен, что свой вклад в разработку новых материалов и в развитие вторичного производства внесут российские учёные.

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Ректор РХТУ Александр Мажуга
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