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Китайские учёные предупредили мир о новой пандемии

14:33
  • суббота
  • 22 мая 2021

Информация требует дальнейшего изучения

Над человечеством нависла угроза новой пандемии. Такой вывод можно сделать из открытия китайских учёных. Они выяснили, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 угрожают миру, сообщает портал Medical Xpress.
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Птичий грипп известен давно, его вспышки были в Японии и Южной Корее, Индии и Монголии, в некоторых странах Европы. Считается, что для человека этот вирус не опасен, но теперь специалисты говорят о его стремительном распространении и возросшей патогенности. 

Учёные считают тревожными сообщения о перекрёстных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре 2020 года. Тогда у инфицированных рабочих не было никаких симптомов и не было никаких признаков того, что вирус передавался от одного человека к другому.

Для контроля за штаммом H5N8 необходимо усилить контроль за фермами и рынками, а также применять стандартные меры инфекционного предупреждения, считают китайские учёные.

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