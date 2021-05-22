Лолита раскрыла секреты семейной жизни с Цекало

Певица сделала откровенное признание

Лолита Милявская редко рассказывает о своей семейной жизни со своим третьим мужем Александром Цекало. Это было достаточно давно, в лихие 90-е годы. Тогда они вместе пели в кабаре-дуэте "Академия". Пара прожила вместе почти 12 лет.

Когда брачный и творческий союз был уже на грани распада, Лолита стала изменять Цекало. Пошла она на это ради безумной любви, о которой до сих пор вспоминает с теплотой.

"Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой", - рассказала Лолита в YouTube-шоу "50 вопросов".

Оказывается, любовником артистки оказался бандит. Отношения с ним Лолита, выходившая замуж шесть раз, сейчас называет самыми красивыми в жизни. "Я ушла из дуэта "Академия" прямиком к нему. Он долго добивался. Не могу сказать, что я всё принимала", - признаётся певица.

Построить полноценную семью с бандитом, имя которого Лолита не назвала, не удалось - вскоре мужчину застрелили.

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