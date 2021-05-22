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Полина Гагарина примет участие в финале "Евровидения"

18:25
  • суббота
  • 22 мая 2021

Победитель станет известен в ночь на 23 мая

Первый канал раскрыл детали финала песенного конкурса "Евровидение-2021". Оценки российского профессионального жюри объявит Полина Гагарина. В него входят продюсеры, композиторы и артисты. Прямая трансляция заключительного этапа шоу начнётся 22 мая в 22 часа.
Манижа прошла в финал "Евровидения"

В 2015 году Полина Гагарина представляла Россию на "Евровидении". В полуфинале она заняла первое место. По итогам конкурса была второй, уступив исполнителю из Швеции.

В этом году конкурс проходит в голландском Роттердаме. Россию представляет певица таджикского происхождения Манижа с песней "Русская женщина". Она уже вышла в финал, наблюдатели и музыкальные критики высоко оценивают её шансы на победу.

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