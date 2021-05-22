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В Москве открылись лодочные станции

14:55
  • суббота
  • 22 мая 2021

Они работают во многих парках

Лодочные станции открылись в Москве. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети. Покататься можно в нескольких столичных парках - Измайловском и Лианозовском, Кузьминках, усадьбах Воронцово и Кусково, музее-заповеднике "Царицыно".

До конца месяца пункт проката появится и в парке Горького. Станции будут работать весь тёплый сезон. Мэр отметил, что катание на лодках - прекрасный вид городского отдыха, сообщает "ТВ Центр".

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