В Москве открылись лодочные станции

Они работают во многих парках

Лодочные станции открылись в Москве. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети. Покататься можно в нескольких столичных парках - Измайловском и Лианозовском, Кузьминках, усадьбах Воронцово и Кусково, музее-заповеднике "Царицыно".

До конца месяца пункт проката появится и в парке Горького. Станции будут работать весь тёплый сезон. Мэр отметил, что катание на лодках - прекрасный вид городского отдыха, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram