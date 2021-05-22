Евгений Попов: Необходимо сохранить Крылатский лес в неприкосновенности

Журналист пообщался с местными жителями

Журналист Евгений Попов обсудил с жителями района Крылатское резонансную тему обустройства Крылатского леса. Горожане выступают против проекта, предложенного властями и обсуждаемого сейчас горожанами.

Часть из них выступала за то, чтобы в лесу установить скамейки и поставить урны. Другие высказывались резко против любого вмешательства в природу, опасаясь, что "сначала появятся лавочки, потом – торговые киоски и рестораны, а закончится тем, что лес вырубят и построят жилые дома".

Попов пообещал жителям района добиться от департамента природопользования и охраны окружающей среды документа, который отменит обустройство парка.

"У жителей должна быть возможность дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой Крылатских холмов", - резюмировал журналист.

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