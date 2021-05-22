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Схватка в Киеве: националисты против трансгендеров

16:38
  • суббота
  • 22 мая 2021

В столице Украины прошли две акции

Марш трансгендеров прошёл в Киеве по инициативе общественных организаций, которые финансируются из-за рубежа. Шествие посвятили важному для участников событию - внесению изменений в международную классификацию болезней. В ней стремление изменить пол больше не считается отклонением.
В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука

Колонну усиленно охраняли. Всю дорогу рядом с участниками плотным строем шли полицейские. Их было почти столько же, сколько самих активистов. Вопрос безопасности на митинге стал одним из главных, сообщает "ТВ Центр".

Евросоюз, куда всеми силами стремится Украина, болезненно реагирует на нарушение прав меньшинств. Организаторы советовали демонстрантам держаться группами и спрятать ЛГБТ-символику сразу после завершения акции, чтобы избежать провокаций. Одновременно в Киеве националисты провели контрмитинг под названием "Традиции и порядок". Полиция всеми силами пыталась развести участников двух акций, но мелких стычек всё равно избежать не удалось. 

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