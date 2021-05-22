ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Роскосмос" обнародовал данные о полёте ядерного буксира "Зевс"

19:28
  • суббота
  • 22 мая 2021

Это будет прорыв в освоении дальнего космоса

"Роскосмос" раскрыл маршрут первого транспортно-энергетического модуля  "Зевс". Продолжительность его миссии составит 50 месяцев, а маршрут пройдёт от Земли до Юпитера.
"Роскосмос" поздравил Китай с успешной посадкой марсохода "Тяньвэнь-1"

Презентация миссии прошла на марафоне "Новое знание". О маршруте "Зевса" рассказал исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Первый полёт ядерного буксира, как ещё называют модуль, запланирован на 2030 год. Его миссия начнётся на Земле, далее планируется подлёт к Луне, где отделится космический аппарат, затем будет гравитационный манёвр у Венеры, где тоже отделится аппарат, потом - отлёт в сторону Юпитера и его спутников.

О том, что перспективные российские космические корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки, сообщил в декабре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Использование атомной энергии для полётов в космос обсуждается человечеством несколько десятилетий, но пока прорыва в этом направлении не произошло. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ракета-носитель
Ракета-носитель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.