"Роскосмос" обнародовал данные о полёте ядерного буксира "Зевс"

Это будет прорыв в освоении дальнего космоса

"Роскосмос" раскрыл маршрут первого транспортно-энергетического модуля "Зевс". Продолжительность его миссии составит 50 месяцев, а маршрут пройдёт от Земли до Юпитера.

Презентация миссии прошла на марафоне "Новое знание". О маршруте "Зевса" рассказал исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Первый полёт ядерного буксира, как ещё называют модуль, запланирован на 2030 год. Его миссия начнётся на Земле, далее планируется подлёт к Луне, где отделится космический аппарат, затем будет гравитационный манёвр у Венеры, где тоже отделится аппарат, потом - отлёт в сторону Юпитера и его спутников.

О том, что перспективные российские космические корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки, сообщил в декабре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Использование атомной энергии для полётов в космос обсуждается человечеством несколько десятилетий, но пока прорыва в этом направлении не произошло.

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