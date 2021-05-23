Число заразившихся коронавирусом в России достигло 5 миллионов

В стране есть британский штамм

За сутки в России зафиксирован 8 951 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 001 505 человек с COVID-19, умерло 118 482 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 924 больных, всего в столице 1 042 788 инфицированных, скончались 19 648 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В начале мая в России было выявлено более 400 случаев британского штамма коронавируса. Такие данные на этой неделе озвучили в Роспотребнадзоре. Также за этот период в стране зарегистрировали 33 случая заражения южноафриканской мутацией COVID-19.

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