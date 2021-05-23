Московские врачи вылечили более миллиона больных COVID-19

Гражданам рекомендуют прививаться

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 028 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 042 789.

В России отмечается отставание в темпах вакцинации от коронавируса, сообщили на этой неделе в Роспотребнадзоре. По состоянию на 19 мая, первую прививку сделали 24 миллиона россиян. Специалисты связывают замедление темпов вакцинации с антипрививочным движением, которое существовало во все времена.

По данным на 23 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 001 505 пациентам, умерли с начала пандемии 118 482 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 042 788, в мире более 166 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,4 миллиона человек.

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