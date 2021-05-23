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Победителем "Евровидения" стала группа Maneskin из Италии

09:40
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Манижа заняла 9 место

Победителем конкурса "Евровидение" стала итальянская группа Maneskin. Второе место заняла Барбара Прави из Франции, на третьем - швейцарский исполнитель Gjons. 
Полина Гагарина примет участие в финале "Евровидения"

Россию на музыкальном смотре в голландском Роттердаме представляла певица Манижа с песней "Русская женщина", она заняла 9 место. Трансляцию конкурса вёл Первый канал.

Напомним, что единственным представителем России, который принёс победу нашей стране на "Евровидении" был Дима Билан. Он стал первым в 2008 году, тогда конкурс проводился в Белграде, Билан исполнил песню Believe.

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