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Звезда фильма "Гараж" высказалась о нехватке парковочных мест в столице

19:17
  • суббота
  • 22 мая 2021

Светлана Немоляева поддержала инициативу о дешёвых гаражах

Народная артистка РСФСР и звезда кинофильма "Гараж" Светлана Немоляева поддержала инициативу члена Общественной палаты Светланы Разворотневой о строительстве в Москве доступных гаражных комплексов.
В Общественной палате обсуждают проблему организации парковок

Места в них предлагается выделять бесплатно для владельцев снесённых гаражей и москвичам, имеющим льготы. Для остальных граждан стоимость гаража не должна превышать 300 тысяч рублей.

"Парковочное место – удовольствие дорогое.  Мой сын - актёр, несмотря на то, что востребован, активно снимается, и то не может себе позволить купить место в подземном гараже. А что говорить об обычных гражданах?" – задаётся вопросом Немоляева, которая живёт в самом центре города, на Тверской улице.

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