Природные пожары бушуют в нескольких российских регионах

Спасатели задействовали авиацию

В Курганской области спасатели более шести часов тушили крупный природный пожар. Огонь вплотную подошёл к шоссе и газозаправочной станции. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось, его остановили на подступах к садовому товариществу. Были задействованы 40 человек и 12 единиц техники.

Серьёзно сократилась площадь возгораний в Тюменской области. К борьбе с огнём привлекли авиацию и парашютистов. Но опасность сохраняется, в регионе стоит сухая и ветреная погода. Сейчас продолжаются работы по локализации 14-ти очагов. С начала апреля огонь уничтожил почти 200 тысяч гектаров леса, сообщает "ТВ Центр".

А на юге России ликвидируют последствия непогоды. На Ставрополье ливень сменился крупным градом. В Кисловодске подтоплены несколько улиц, повреждены машины и деревья.

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