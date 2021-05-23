В Петергофе после реставрации открыли музей "Екатерининский корпус"

Работы велись два года

В Петергофе после двухлетней комплексной реставрации открыли музей "Екатерининский корпус". Самый большой парадный дворец Нижнего парка предстал перед посетителями в обновлённом виде как снаружи, так и внутри. Кроме того, музей теперь будет более доступным для маломобильных граждан. На входе установили пандусы, а в залах появились аннотации не только на русском и английском языках, но и выполненные шрифтом Брайля.

Смотрите репортаж корреспондента "ТВ Центра" в Санкт-Петербурге Анны Морозовой.

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