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В Петергофе после реставрации открыли музей "Екатерининский корпус"

11:40
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Работы велись два года

В Петергофе после двухлетней комплексной реставрации открыли музей "Екатерининский корпус". Самый большой парадный дворец Нижнего парка предстал перед посетителями в обновлённом виде как снаружи, так и внутри. Кроме того, музей теперь будет более доступным для маломобильных граждан. На входе установили пандусы, а в залах появились аннотации не только на русском и английском языках, но и выполненные шрифтом Брайля.

Смотрите репортаж корреспондента "ТВ Центра" в Санкт-Петербурге Анны Морозовой.

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