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Более 20 человек насмерть замёрзли в Китае на горном марафоне

10:02
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Спасатели работают на маршруте соревнования

Более 20 человек насмерть замёрзли во время ультрамарафона в Китае. Соревнование проходило в горах и на пересечённой местности в провинции Ганьсу.
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По сообщениям CNN, марафон стартовал утром, на небе светило солнце. Днём, когда участники забега прошли часть дистанции, начались ледяной дождь и град. Всё это сопровождалось ураганным ветром.

После резкого спада температуры бегуны начали сообщать о переохлаждении. Организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд из тысячи человек.

Спасатели обнаружили в горах 21 мёртвого бегуна. Среди погибших был неоднократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин.

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