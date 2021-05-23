Более 20 человек насмерть замёрзли в Китае на горном марафоне

Спасатели работают на маршруте соревнования

Более 20 человек насмерть замёрзли во время ультрамарафона в Китае. Соревнование проходило в горах и на пересечённой местности в провинции Ганьсу.

По сообщениям CNN, марафон стартовал утром, на небе светило солнце. Днём, когда участники забега прошли часть дистанции, начались ледяной дождь и град. Всё это сопровождалось ураганным ветром.

После резкого спада температуры бегуны начали сообщать о переохлаждении. Организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд из тысячи человек.

Спасатели обнаружили в горах 21 мёртвого бегуна. Среди погибших был неоднократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram