Анатолий Карпов отмечает 70-летний юбилей

В СССР он был самым юным кандидатом в мастера спорта

23 мая поздравления с юбилеем принимает легенда мировых шахмат, один из самых титулованных гроссмейстеров - Анатолий Карпов. Ему - 70! Почти две с половиной тысячи партий сыграны за время карьеры, одержаны победы более чем в 150 турнирах. Десять лет никто не мог забрать у него шахматную корону, сообщает "ТВ Центр".

В 12 лет - самый юный в СССР кандидат в мастера. В 15 - мастер спорта. Через три года - чемпион мира среди юниоров, еще через год - гроссмейстер, тоже самый молодой в истории. Кажется, единственным, кто поначалу не верил в талант будущего короля шахмат был Михаил Ботвинник, в школе которого Карпов оказался в первом наборе. "Мальчик понятия не имеет о шахматах", - вынес вердикт знаменитый гроссмейстер.

Держать удар, по убеждению Карпова, в шахматах не менее важно, чем в боксе, причём, во всех смыслах. Важны теоретическая, психологическая и физическая подготовка. А ещё очень важен азарт, которого и сейчас Карпову не занимать. Биллиард, большой теннис и любимые шахматы - если играть, то только всерьёз и на победу, но, не обижая того, кто заведомо слабее. Ведь сразиться с чемпионом мечтают многие.

Это шоу, это какое-то представление для того, чтобы поучаствовали люди, получили удовольствие сыграть с чемпионом мира. Ну и какой смысл обыгрывать всех? Это просто привести в какое-то печальное состояние всех людей. Интрига какая-то должна быть.

Шоу и интриг, в жизни Анатолия Карпова было столько, что хватило бы на несколько биографий. И несыгранный матч с Бобби Фишером, когда советский гроссмейстер стал чемпионом, не проведя ни одной партии. И противостояние с Виктором Корчным, принёсшее Карпову чемпионство уже за шахматной доской. И легендарный многомесячный матч с Каспаровым, тогда победителя определила политика. Как все это удавалось выдержать? Анатолий Карпов считает - благодаря тренировкам и поддержке семьи. Но был и талисман.

В 1966 году я играл на турнире в Чехословакии, и они делали замечательные магнитные шахматы, дорожные. Я тогда купил эти шахматы. И вот эти шахматы со мной с 66 по год, наверное, 80-й ездили везде. Они так же пролетели весь мир, как и я. Ну, а потом, к сожалению, сломалась первой доска.

Шахматы Карпову дарили всегда. Лидеры государств, соперники, болельщики. А он дарил им всем возможность играть в шахматы. И президенту Боливии, и заключенным в тюрьмах. Занесённый в книгу рекордов Гиннеса сеанс одновременной игры на девяти тысячах досок - это тоже его, Карпова, партия. А ещё он открыл более сотни шахматных школ по всему миру. Самая северная Арктическая - в Салехарде. А самая южная, возможно, вскоре появится в городе Ушуае в Аргентине.

Он объездил практически весь мир. Сетует, что не бывал только на Килиманджаро и в Новой Зеландии. Но это ещё впереди, главное, чтобы было здоровье.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram