"Угроза номер один": Британию напугали "любопытные российские корабли"

Военные обратились к политическому руководству страны

Вернуть бдительность и осознать российскую угрозу. С таким призывом к официальному Лондону обратился высокопоставленный британский генерал. По его мнению, королевству пора вспомнить о былых имперских амбициях. Представители военного ведомства монархии выступили с целой серией провокационных заявлений. Новые агрессивные выпады готовят и в Евросоюзе.

Троекратное "Ура!" и традиционное "Боже храни Королеву!". Её величество Елизавета II лично принимает готовность крупнейшего боевого корабля за всю историю британского флота. Авианосец обошёлся ВМС Соединенного Королевства более чем в четыре миллиарда долларов. Ещё раньше в марте Минобороны страны опубликовало новую стратегию модернизации Вооруженных сил. Россию в этом документе откровенно называют угрозой номер один. Которая, по словам главы оборонного ведомства, чуть ли ни вплотную подошла к берегам Туманного Альбиона, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас, пока Россия не изменит своё отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся. Нас регулярно посещают любопытные российские корабли.

Любопытство министра обороны в частности вызвала российская подлодка, которая давно не заходила в воды Ирландского моря, но в конце прошлого года якобы вновь была там замечена. Миролюбивый Лондон вроде бы и готов вести диалог, однако вражеские корабли и истребители так и кружат вокруг острова, жалуются военные. Вот именно, подчёркивают в Москве, исключительно вокруг, не нарушая государственных границ. Россия никогда не строила планов нападения. А потому подобные заявления британских коллег выглядят, скорее, как повод для наращивания присутствия в Балтике, на Чёрном море, да и вообще близ границ. Об министр иностранных дел Сергей Лавров говорил на сессии Арктического совета в Рейкьявике.

Проблемы, связанные с нагнетанием военно-политической напряжённости в силу развёртывания иностранных войск в Норвегии и Прибалтике, остаются. Нам объявляют, что может быть постоянно-ротационное присутствие. Надеюсь, что все страны Альянса понимают, что это не внутренний вопрос. Он прямо затрагивает многосторонние обязательства блока перед Российской Федерацией.

Однако по ту сторону границы всё видится точно в кривом зеркале. По словам британского генерала Патрика Сандерса, у России есть ещё одно не менее мощное оружие. Речь про информационно-политические войны. Москва, уверяет военный, ни за что не оставит попыток ослабить Запад с помощью сомнительной мягкой силы. Великобритания когда-то тоже уверенно чувствовала себя на поле холодной войны, но с тех пор заметно сдала позиции.

Кстати, сам Сандерс не так давно возглавил ведомство, которое отвечает за информационные войны и кибернетическую разведку. Хотя именно это - кибератаки - так часто и необоснованно ставят в вину России. Вот и на этот раз саммит лидеров стран ЕС, который открывается уже 24 мая, вряд ли обойдётся без критики в адрес Москвы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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