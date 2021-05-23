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Германия закрыла въезд в страну для граждан Британии

13:13
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

В Европе продолжают действовать ограничения

Власти Германии внесли Великобританию в список стран, где циркулируют опасные штаммы коронавируса. Теперь гражданам Соединённого Королевства въезд в республику запрещён.
Посольство Германии возобновляет выдачу шенгенских виз россиянам

По-прежнему большинство новых случаев фиксируют в США. Система здравоохранения там работает на пределе. Как показал опрос The Washington Post, из-за переутомления треть всех врачей и медсестёр в стране - задумывается над тем, чтобы уйти из профессии.

В Аргентине ввел жёсткий локдаун из-за стремительного распространения коронавируса. Закрыты школы, магазины, запрещено проведение религиозных и спортивных мероприятий. В стране действует комендантский час, сообщает "ТВ Центр".

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