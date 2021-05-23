Нападение львицы на дрессировщика в цирке сняли на видео

ЧП произошло в Новосибирской области

В цирке-шапито в посёлке Мошково под Новосибирском львица напала на дрессировщика. Во время выступления тот повернулся к ней спиной. Хищница воспользовалась моментом и набросилась на человека, повалила его на пол.

Мужчина пытался вырваться из её лап, но тем самым только спровоцировал животное. В итоге дрессировщика с рваными ранами доставили в больницу.

Львица, вероятнее всего, на арену больше не выйдет. Её планируют отправить в зоопарк, сообщает "ТВ Центр".

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