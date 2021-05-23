Собянин рассказал о благоустройстве набережных Яузы

Будет создано единое прогулочное пространство

Идеи о благоустройстве территории около реки Яузы озвучили жители столицы во время встречи с Сергеем Собяниным. Мэр ответил, что многие из них будут обязательно реализованы, сообщает "ТВ Центр".

Среди предложений - создать единое прогулочное пространство, которое объединит несколько районов; организовать велосипедные и беговые маршруты; оборудовать спортивные площадки.

Появится экологическая тропа, уже ведутся работы. Сделают комфортные переходы через реку и автомагистрали. Кроме того, "Мосводосток" очистит Яузу и расположенные рядом пруды.

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