На Украине разбился воздушный шар с людьми

Есть пострадавшие

В Хмельницкой области с большой высоты упал воздушный шар. ЧП произошло на фестивале воздушных шаров.

Как сообщает региональное управление Нацполиции Украины, погиб 53-летний мужчина.

Ещё в корзине находились пилот шара и несколько пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести.

Виновным в аварии с шаром грозит лишение свободы до 12 лет. Полиция завело уголовное дело по факту ЧП.

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