На Украине разбился воздушный шар с людьми

Есть пострадавшие
В Хмельницкой области с большой высоты упал воздушный шар. ЧП произошло на фестивале воздушных шаров.
Как сообщает региональное управление Нацполиции Украины, погиб 53-летний мужчина.
Ещё в корзине находились пилот шара и несколько пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести.
Виновным в аварии с шаром грозит лишение свободы до 12 лет. Полиция завело уголовное дело по факту ЧП.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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