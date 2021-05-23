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В России набирают популярность дома на колёсах

15:20
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Их продажи растут

Пока чиновники Евросоюза уже который месяц думают, пускать ли в ЕС наших туристов, привитых "Спутником V", в России набирает обороты новая мода: дома на колёсах.

Продажи фургонов, которые одновременно и транспортное средство, и мини-коттедж, выросли в полтора раза. Плюсов для путешествия масса: отели не нужны, свобода перемещения – полная.

И что особенно актуально сейчас - можно избежать лишних контактов. Как уехать на край света, взяв с собой дом, и сколько это будет стоить - выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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Дом на колесах
Дом на колесах
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