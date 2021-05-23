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Можно ли сбивать дроны, летающие над частной территорией

15:52
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Советы юристов

Усилиями инноваторов мир меняется быстрее, чем мы можем себе представить. Кто бы мог подумать лет 10 назад, что квадрокоптеры станут настолько распространены, что будут мешать людям жить.

Почти у каждого дрона на борту камера. Получается, с воздуха можно наблюдать за кем угодно. Вот он летает вокруг, снимает всё - причём даже на частной территории, на чужом дачном участке, например, а люди внизу ничего сделать не могут. Ну, не сбивать же беспилотник в самом деле... Или сбивать?

Виктор Прокушев - об этических проблемах высокого полёта (смотрите видео).

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