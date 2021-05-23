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Фрики или таланты? Победители "Евровидения" очаровали публику в Роттердаме

13:38
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Итальянская рок-группа Måneskin заняла первое место

На конкурсе "Евровидение" победила итальянская рок-группа Måneskin ("Лунный свет"). Эти молодые ребята чем-то очаровали жюри и публику в Роттердаме, и телезрителей во всём мире. Музыкальные критики, между тем, не видят в них чего-то сверхъестественного.
Победителем "Евровидения" стала группа Måneskin из Италии

Три парня чуть за 20-ть и девушка, играющая на бас-гитаре. Вид у них вызывающий и неформальный. Впрочем, для современного "Евровидения" с незабываемой Кончитой Вурст - это нормально.

Голый торс, тело в татуировках, кривляние перед камерами с высунутыми языками, да ещё и обвинения в употреблении наркотиков прямо во время конкурса. Этим запомнились главный вокалист Давид Дамиано, гитарист Томас Раджи, барабанщик Итан Торкио и басистка Виктория Де Анжелис. Она – наполовину датчанка, отсюда и название коллектива на датском языке с диакритическим знаком над буквой "а".

В биографии рокеров есть громкие победы - второе место на шоу талантов X Factor в 2017 году, первое - на знаменитом фестивале в Сан-Ремо. Теперь в копилке "Лунного света" - победа на самом главном музыкальном конкурсе в Европе.

История конкурсов показывает, что победа в них – не обязательно успех. Многих фаворитов "Евровидения" давно позабыли, они смогли блеснуть только единожды – на сцене европейского музыкального смотра. Как сложится судьба молодых рокеров из Италии – покажет время.

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