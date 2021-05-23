Во время пандемии в Москве вырос спрос на прокатные велосипеды

Сейчас в городе насчитывается 700 станций велопроката

В Москве растёт популярность велопроката. Об этом у себя "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин. Число поездок на этой неделе достигло миллиона, отметил он.

"Велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие расстояния, полезны для экологии и здоровья. Пандемия сыграла не последнюю роль в их популярности. А ещё это классный способ получше узнать город", - поделился своими мыслями Собянин.

Велопрокат в столице постоянно развивается: появляются новые станции, растёт число велосипедов. Сегодня в городе почти 700 станций, в том числе электрических, и география их постоянно расширяется.

Во время пандемии услугами велопроката пользовались в основном курьеры и доставщики еды.

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