В водах Германии возобновилось строительство "Северного потока - 2"

Трубы укладывает российское судно "Фортуна"

В территориальных водах Германии возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2". Работы ведёт российское судно "Фортуна", сообщает агентство DPA.

Прокладка трубы стала возможной после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне страны.

На этой неделе США ввели новые санкции против российских судов и компаний из-за "Северного потока - 2". Под ограничения попали две компании, одно учреждение и 13 судов, в том числе "Академик Черский" и "Балтийский исследователь".

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно было завершиться в декабре 2019 года, но из-за американских санкций проект покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Помимо США, против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа. В России заявляют, что газопровод в любом случае будет построен.

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