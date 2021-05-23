Медведев разъяснил свои слова об обязательной вакцинации

Для этого необходимо принять соответствующие законы

Дмитрий Медведев разъяснил своё заявление об обязательной вакцинации. На этой неделе заместитель председателя Совета безопасности сказал, что в отдельных случаях вакцинация от коронавируса может превратиться из добровольной в обязательную.

Медведев напомнил, что сейчас в России никто не заставляет делать прививку от коронавируса. Но в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию. Для этого необходимо отдельное законодательное постановление властей.

"У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации, хотя пока она идёт медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости", написал Медведев у себя в соцсети.

Во время пандемии коронавируса многие российские чиновники и законодатели выступали против обязательной вакцинации. Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что вакцинация носит исключительно добровольный характер. Такого же принципа придерживаются власти всех государств мира. Ни в одной стране пока не введена обязательная вакцинация от коронавируса, несмотря на крайне высокие, как в США или Индии, темпы распространения болезни.

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