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Кремль: Путин пока не принял решение о встрече с Байденом

15:07
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Президент анализирует итоги переговоров Лаврова с Блинкеном

Владимир Путин ещё не принял решение о встрече с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
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"Встреча обсуждается. Министр Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином Блинкеном и президент будет принимать решение. И как только он это сделает, мы проинформируем общественность", - сказал представитель Кремля.

Ранее глава Белого дома предложил Владимиру Путину встретиться и обсудить накопившиеся в отношениях Москвы и Вашингтона проблемы. Несколько европейских стран заявили о готовности организовать российско-американский саммит.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил на днях, что окончательной договорённости о проведении встречи президентов России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из европейских дипломатических столиц.

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