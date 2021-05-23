В Италии упал в пропасть фуникулёр с туристами: есть погибшие

В кабинке находились туристы
В Италии оборвалась и упала в пропасть кабинка фуникулёра. В ней находились 11 туристов.
В результате ЧП восемь человек погибли, двое детей серьёзно пострадали. Из доставили вертолётом в больницу города Турина, сообщает телеканал Rainews24.
Инцидент произошёл на канатной дороге, соединяющий населённый пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти полторы тысячи метров.
С начала пандемии фуникулёр не работал, его запустили несколько дней назад.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram