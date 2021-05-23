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В Италии упал в пропасть фуникулёр с туристами: есть погибшие

16:55
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

В кабинке находились туристы

В Италии оборвалась и упала в пропасть кабинка фуникулёра. В ней находились 11 туристов.
Сорок пять человек провели ночь на застрявшем фуникулере в Альпах

В результате ЧП восемь человек погибли, двое детей серьёзно пострадали.  Из доставили вертолётом в больницу города Турина, сообщает телеканал Rainews24.

Инцидент произошёл на канатной дороге, соединяющий населённый пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти полторы тысячи метров.

С начала пандемии фуникулёр не работал, его запустили несколько дней назад.

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