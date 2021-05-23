В Минске задержан основатель скандального Telegram-канала NEXTA

Против него в Белоруссии возбуждено уголовное дело

В Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он летел на самолёте из Греции в Литву, когда на борт поступила информация о минировании.

Лайнер сопровождал военный самолёт МиГ-29 Вооружённых сил Белоруссии. Это нужно было для безопасной посадки.

Пассажирский самолёт экстренно приземлился в столице Белоруссии, где силовики задержали Протасевича, сообщает РБК.

В Белоруссии против основателя NEXTA Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Через созданный Telegram-канал осуществлялась координация протестов в августе 2020 года.

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