Умерла актриса Нина Шацкая

Ей был 81 год

На 82 году жизни скончалась актриса Нина Шацкая. Об этом сообщили в организации "Профком Таганка".

Шацкая мало играла в кино, она больше известна по театральным работам в Школе современной пьесы и Театре на Таганке.

Но, тем не менее, многие вспомнят пионервожатую из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Нина Шацкая была первой женой Валерия Золотухина, а в 1982 году вышла замуж за актёра Леонида Филатова.

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