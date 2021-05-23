Москва сообщила Киеву темы переговоров Путина и Зеленского

Сигнал Украине послал Дмитрий Песков

Кремль послал недвусмысленный сигнал Киеву о темах, которые могут обсуждаться на возможной в ближайшем будущем встрече президентов России и Украины. Если Владимир Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным о Крыме, то в этом контексте речь может идти исключительно о приграничном сотрудничестве. Это дал понять пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тупиковые ситуации: наши украинские визави говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами. Если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Около месяца назад Владимир Зеленский предложил российскому президенту встретиться и обсудить наболевшие проблемы, возникающие между двумя странами. Владимир Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве. Пока о дате возможной встречи не сообщается.

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