ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва сообщила Киеву темы переговоров Путина и Зеленского

19:41
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Сигнал Украине послал Дмитрий Песков

Кремль послал недвусмысленный сигнал Киеву о темах, которые могут обсуждаться на возможной в ближайшем будущем встрече президентов России и Украины. Если Владимир Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным о Крыме, то в этом контексте речь может идти исключительно о приграничном сотрудничестве. Это дал понять пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский рассказал о подготовке своей встречи с Путиным

"Тупиковые ситуации: наши украинские визави говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами. Если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Около месяца назад Владимир Зеленский предложил российскому президенту встретиться и обсудить наболевшие проблемы, возникающие между двумя странами. Владимир Путин выразил готовность принять Зеленского в Москве. Пока о дате возможной встречи не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.