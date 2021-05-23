Президент Литвы обратился к НАТО и ЕС после задержания в Минске создателя канала NEXTA

Против Белоруссии могут ввести новые санкции

Президент Литвы остро отреагировал на задержание в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и призвал международное сообщество принять меры. Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и обратился к союзникам.

"Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации", - написал Науседа у себя в соцсети.

Подобные заявления прозвучали в Брюсселе. Там не исключили введения новых санкций против Белоруссии.

Ранее в Минске был задержан один из создателей скандального Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он летел на самолёте ирландской авиакомпании Ryanair из Греции в Литву, когда на борт поступила информация о минировании. В сопровождении белорусского МиГ-29 самолёт экстренно приземлился в столице Белоруссии.

Канал NEXTA стал известен после протестов в Белоруссии в 2020 году, начавшихся после президентских выборов. Через этот ресурс велась координация действий оппозиции. Причастных к созданию Telegram-канала в Белоруссии объявили в розыск.

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