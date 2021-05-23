Вулкан в Конго выбросил тонны лавы на город с населением больше миллиона человек

Власти объявили эвакуацию

В Демократической республике Конго потоки раскалённой лавы, выброшенные вулканом Ньирагонго, подошли к городу Гома, уничтожив множество домов в его предместьях. В Гоме и окрестностях проживают около полутора миллионов человек.

Извержение Ньирагонго началось вечером 22 мая. В Гоме, которая расположена менее чем в 20-ти километрах от вулкана, чувствовался запах серы. Ощущались и подземные толчки. Возникла паника, тысячи людей покинули город.

Химический состав лавы Ньирагонго таков, что она обладает высокой текучестью и быстро движется. По последним данным, раскалённые потоки достигли окраин Гомы, и там остановились.

Во время эвакуации в городе произошло несколько грабежей магазинов, а заключённые местной тюрьмы попытались бежать. В настоящее время активность вулкана снизилась, но жители боятся новых выбросов, сообщает "ТВ Центр".

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