ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вулкан в Конго выбросил тонны лавы на город с населением больше миллиона человек

18:53
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Власти объявили эвакуацию

В Демократической республике Конго потоки раскалённой лавы, выброшенные вулканом Ньирагонго, подошли к городу Гома, уничтожив множество домов в его предместьях. В Гоме и окрестностях проживают около полутора миллионов человек.
Вулкан Суфриер оставил без света и воды карибский остров

Извержение Ньирагонго началось вечером 22 мая. В Гоме, которая расположена менее чем в 20-ти километрах от вулкана, чувствовался запах серы. Ощущались и подземные толчки. Возникла паника, тысячи людей покинули город.

Химический состав лавы Ньирагонго таков, что она обладает высокой текучестью и быстро движется. По последним данным, раскалённые потоки достигли окраин Гомы, и там остановились.

Во время эвакуации в городе произошло несколько грабежей магазинов, а заключённые местной тюрьмы попытались бежать. В настоящее время активность вулкана снизилась, но жители боятся новых выбросов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Извержение вулкана Ньирагонго в Конго
Извержение вулкана Ньирагонго в Конго
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.