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Тутта Ларсен поддержала идею члена ОП Нифантьева построить в Москве 100 бассейнов

21:08
  • воскресенье
  • 23 мая 2021

Телеведущая сама столкнулась с проблемой

Известная теле- и радиоведущая, многодетная мама Тутта Ларсен поддержала инициативу члена Общественной палаты Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов. Ларсен сама столкнулась с проблемой нехватки бассейнов – она живёт в районе, где их мало.
Инициативу Евгения Нифантьева о строительстве 100 новых бассейнов поддержали в Московском обществе детских врачей

"Нам приходится возить детей плавать два раза в неделю, что не очень удобно. И мне кажется, что это великолепная идея – построить 100 новых бассейнов. Москва – большой город, я уверена, что в нём найдётся для них место", - сказала журналистка.

Также в столице нужно развивать различные кружки и секции для детей и подростков, считает Ларсен. По её мнению, интерес подрастающего поколения должен быть направлен на реальное, а не виртуальное общение. 

"Ребёнку до семи лет вообще не нужно давать никаких гаджетов. Сначала он должен сложить своё представление о реальном мире, а потом уже шаг за шагом знакомиться с миром виртуальным", – добавила она. 

Ранее инициативу Евгения Нифантьева поддержали известные спортсмены-пловцы Шаварш Карапетян и Светлана Кузьмина.  

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