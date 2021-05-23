Тутта Ларсен поддержала идею члена ОП Нифантьева построить в Москве 100 бассейнов

Телеведущая сама столкнулась с проблемой

Известная теле- и радиоведущая, многодетная мама Тутта Ларсен поддержала инициативу члена Общественной палаты Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов. Ларсен сама столкнулась с проблемой нехватки бассейнов – она живёт в районе, где их мало.

"Нам приходится возить детей плавать два раза в неделю, что не очень удобно. И мне кажется, что это великолепная идея – построить 100 новых бассейнов. Москва – большой город, я уверена, что в нём найдётся для них место", - сказала журналистка.

Также в столице нужно развивать различные кружки и секции для детей и подростков, считает Ларсен. По её мнению, интерес подрастающего поколения должен быть направлен на реальное, а не виртуальное общение.

"Ребёнку до семи лет вообще не нужно давать никаких гаджетов. Сначала он должен сложить своё представление о реальном мире, а потом уже шаг за шагом знакомиться с миром виртуальным", – добавила она.

Ранее инициативу Евгения Нифантьева поддержали известные спортсмены-пловцы Шаварш Карапетян и Светлана Кузьмина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram