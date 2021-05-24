В Сибири резко выросла площадь природных пожаров

Огонь тушат с воздуха

В Ханты-Мансийском автономном округе резко увеличилась площадь природных пожаров. За два дня территория, охваченная огнем, возросла в семь раз - сейчас горит почти тысяча гектаров леса, сообщает "ТВ Центр".

Тушат в том числе с воздуха - привлечено три самолета и столько же вертолетов. Специалисты Авиалесоохраны продолжают работать и в Тюменской области, где действует режим ЧС. Всего в российских регионах с огнем борются более двух тысяч человек, задействовано около 400 единиц техники, включая авиацию.

Помогают и военные. Так, в Оренбургской области мониторинг очагов возгорания проводят с помощью беспилотников. Их использование позволяет оперативно получать данные о пожарах и координировать наземные группы. Также наготове вертолеты Ми-8, оснащенные водосливными устройствами.

А в Ростовской области летчики армейской авиации провели учения. Они сбросили на условные очаги около 50 тонн воды, а также отработали высадку десантно-пожарной команды.

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