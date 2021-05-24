В России нашли новую угрозу национальной безопасности

Ей признана киберпреступность

Киберпреступность представляет угрозу национальной безопасности России. Об этом заявили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, за пять лет количество правонарушений в сфере компьютерной информации увеличилось в несколько раз и сейчас составляет около 25% от всех совершаемых преступлений в стране, сообщает агентство ТАСС. При этом наиболее значительный рост наблюдается в Петербурге и Ленинградской области.

Такие тенденции, прежде всего, связаны со всеобщей цифровизацией, а также с особенностями работы в интернете - речь о доступности информации, анонимности и охвате широкой аудиторией. Таким образом, сейчас как никогда актуально обеспечение безопасности при использовании современных технологий, подчеркивают в Генпрокуратуре.

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