В Индии нарастает эпидемия "черной плесени"

Ее усугубляет тяжелая ситуация с коронавирусом в стране

Ситуация с короновирусом в мире. Уже с 1 июня Израиль намерен отменить большую часть ограничений. В Минздраве заявили, что уровень заболеваемости снижается.

В стране на данный момент привиты 55 процентов населения. С начала лета не будет необходимости иметь при себе зеленые паспорта вакцинации, также разрешат находится в закрытом помещении и на улице любому количеству людей. Пока на две недели остается в силе требование носить маски, не сняты ограничения и для поездок за рубеж, передает "ТВ Центр".

В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу с 14 июня. Если ситуация с ковид не ухудшится, власти планируют открыть театры для публики.

Тем временем в Индии обстановка остаётся тяжёлой. Сразу в двух штатах на фоне пандемии коронавируса объявлена еще и эпидемия "чёрной плесени". В стране зафиксированы почти 9 тысяч случаев мукормикоза. Грибок поражает носовые пазухи, мозг и лёгкие. Заболевание наиболее опасно для людей со сниженным иммунитетом, к которым, в первую очередь, относятся переболевшие ковидом.

А в Непале вспышка коронавируса зарегистрирована в базовом лагере Эвереста. Инфекция поразила 100 альпинистов. По другим данным, их может быть более 200. Несмотря на это, власти продолжают выдавать разрешение на покорение высочайшей вершины мира. Хотя соседний Китай из-за опасности распространения вируса с непальской стороны еще две недели назад запретил восхождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram