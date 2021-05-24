ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Индии нарастает эпидемия "черной плесени"

08:39
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Ее усугубляет тяжелая ситуация с коронавирусом в стране

Ситуация с короновирусом в мире. Уже с 1 июня Израиль намерен отменить большую часть ограничений. В Минздраве заявили, что уровень заболеваемости снижается.
В Европе снова снимают коронавирусные ограничения

В стране на данный момент привиты 55 процентов населения. С начала лета не будет необходимости иметь при себе зеленые паспорта вакцинации, также разрешат находится в закрытом помещении и на улице любому количеству людей. Пока на две недели остается в силе требование носить маски, не сняты ограничения и для поездок за рубеж, передает "ТВ Центр".

В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу с 14 июня. Если ситуация с ковид не ухудшится, власти планируют открыть театры для публики.

Тем временем в Индии обстановка остаётся тяжёлой. Сразу в двух штатах на фоне пандемии коронавируса объявлена еще и эпидемия "чёрной плесени". В стране зафиксированы почти 9 тысяч случаев мукормикоза. Грибок поражает носовые пазухи, мозг и лёгкие. Заболевание наиболее опасно для людей со сниженным иммунитетом, к которым, в первую очередь, относятся переболевшие ковидом.

А в Непале вспышка коронавируса зарегистрирована в базовом лагере Эвереста. Инфекция поразила 100 альпинистов. По другим данным, их может быть более 200. Несмотря на это, власти продолжают выдавать разрешение на покорение высочайшей вершины мира. Хотя соседний Китай из-за опасности распространения вируса с непальской стороны еще две недели назад запретил восхождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус в Индии
Коронавирус в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.