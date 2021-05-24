Число жертв крушения фуникулера в Италии возросло

В результате аварии на канатной дороге погибли 14 человек

Число погибших при крушении фуникулёра в Италии возросло до 14. Скончался один из двоих детей, доставленных в больницу Турина. Еще один находится в крайне тяжелом состоянии, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло в районе горы Моттароне, на севере страны. Кабина канатной дороги сорвалась с 20-метровой высоты незадолго до прибытия на станцию и упала в труднодоступной местности.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность системы крепления кабины к тросу. Канатную дорогу ремонтировали в 2016-м, а в прошлом году она была закрыта из-за коронавирусных ограничений и только недавно возобновила свою работу.



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